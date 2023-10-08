РЖД целых 5 лет рассказывали, каким красивым будет скоро плацкарт, но в итоге решили оставить как есть

Профильный российский портал о ж/д транспорте "1520 - Всё о ж/д" пишет, что после 5 лет рассказов о том каким красивым скоро будет наш плацкарт, в РЖД решили оставить всё как есть и причина понятна - текущие сложные экономические условия.