Дирижер Фабио Мастранджело: «На Западе пытаются запретить русское искусство. Это абсолютная глупость»

Материал опубликован в №5 печатной версии газеты «Культура» от 30 мая 2024 года. В беседе с «Культурой» маэстро Фабио Мастранджело рассказал о планах, о связях между итальянской и русской музыкальными традициями, а также о тщетности русофобских поползновений западных политиков.