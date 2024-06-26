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Дирижер Фабио Мастранджело: «На Западе пытаются запретить русское искусство. Это абсолютная глупость»

Дирижер Фабио Мастранджело: «На Западе пытаются запретить русское искусство. Это абсолютная глупость»

Материал опубликован в №5 печатной версии газеты «Культура» от 30 мая 2024 года. В беседе с «Культурой» маэстро Фабио Мастранджело рассказал о планах, о связях между итальянской и русской музыкальными традициями, а также о тщетности русофобских поползновений западных политиков.

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