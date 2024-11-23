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Регион 29

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В Архангельске открылась персональная выставка Марины Григорьевой

Экспозиция включает живописные полотна художницы, собранные ей по принципу ретроспективностиЭкспозиция включает живописные полотна художницы, собранные ей по принципу ретроспективностиВ неё вошли как ранние работы, созданные еще в 1980 — 1990-х годах, так и экспериментальные работы 2000-х и 2010-х годов, и, конечно, новые произведения художника, которые зритель увидит впервые.

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