В мэрии Москвы назвали число проживающих в столице людей старше 100 лет

В Москве проживает более 750 человек старше 100 лет. Самому возрастному из них уже 107 лет. Об этом в воскресенье, 26 декабря, рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «РИА Новости».