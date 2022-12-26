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В мэрии Москвы назвали число проживающих в столице людей старше 100 лет

В мэрии Москвы назвали число проживающих в столице людей старше 100 лет

В Москве проживает более 750 человек старше 100 лет. Самому возрастному из них уже 107 лет. Об этом в воскресенье, 26 декабря, рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «РИА Новости».

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