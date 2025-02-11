В США объяснили, зачем посланник Трампа прилетал в Москву

Посланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 11 февраля, посетил Москву, чтобы забрать американца Марка Фогеля – учителя, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.
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