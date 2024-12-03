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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Многодетная семья из ЯНАО рискует остаться без дома и денег из-за иска чиновников

Многодетная семья Матюшиных из Салехарда может остаться без средств к существованию, из-за иска окружного департамента строительства, который требует вернуть стоимость сертификата и пени по неисполненным обязательствам, который был выделен семье для приобретения комплекта материалов для индивидуального строительства.

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