Многодетная семья из ЯНАО рискует остаться без дома и денег из-за иска чиновников

Многодетная семья Матюшиных из Салехарда может остаться без средств к существованию, из-за иска окружного департамента строительства, который требует вернуть стоимость сертификата и пени по неисполненным обязательствам, который был выделен семье для приобретения комплекта материалов для индивидуального строительства.
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