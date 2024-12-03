Многодетная семья из ЯНАО рискует остаться без дома и денег из-за иска чиновников

Многодетная семья Матюшиных из Салехарда может остаться без средств к существованию, из-за иска окружного департамента строительства, который требует вернуть стоимость сертификата и пени по неисполненным обязательствам, который был выделен семье для приобретения комплекта материалов для индивидуального строительства.