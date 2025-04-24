Reuters: Трамп предложит Саудовской Аравии купить оружие США на $100 млрд

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует предложить Саудовской Аравии заключить сделку о продаже американского оружия общей стоимостью более $100 млрд Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.