Русская весна

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Американский разведчик: у России есть серьёзное преимущество перед Украиной

Американский разведчик: у России есть серьёзное преимущество перед Украиной

Время на стороне России: пока Киеву смогут доставить очередную партию обещанной военной техники, он уже начнет терпеть поражение, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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