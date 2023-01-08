Время на стороне России: пока Киеву смогут доставить очередную партию обещанной военной техники, он уже начнет терпеть поражение, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Время на стороне России: пока Киеву смогут доставить очередную партию обещанной военной техники, он уже начнет терпеть поражение, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Свежие комментарии