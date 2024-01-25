Украинская армия потеряла 270 боевиков на краснолиманском направлении

РИАМО - 25 янв. Подразделениям группировки российских войск «Центр» совместно с авиацией удалось отразить 2 атаки штурмовых групп 117 бригады теробороны Украины на краснолиманском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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