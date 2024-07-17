Защитник «Спартака» Чернов о Станковиче: «Любит, когда много борьбы, даже на тренировках. Предельно жесткий тренер в плане дисциплины на поле» 

Серб стал главным тренером красно-белых этим летом. — Еще мало времени после его назначения прошло, Бабич, который с ним раньше работал, рассказал, что Станкович предельно жесткий тренер в плане дисциплины на поле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии