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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Спартака» Чернов о Станковиче: «Любит, когда много борьбы, даже на тренировках. Предельно жесткий тренер в плане дисциплины на поле» 

Защитник «Спартака» Чернов о Станковиче: «Любит, когда много борьбы, даже на тренировках. Предельно жесткий тренер в плане дисциплины на поле» 

Серб стал главным тренером красно-белых этим летом. — Еще мало времени после его назначения прошло, Бабич, который с ним раньше работал, рассказал, что Станкович предельно жесткий тренер в плане дисциплины на поле.

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