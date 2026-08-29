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RT Russia

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Стоматолог Лысенков: при правильном подходе арбуз и дыня не нанесут вреда зубам

Стоматолог Лысенков: при правильном подходе арбуз и дыня не нанесут вреда зубам

Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков в беседе с RT отметил, что Арбуз и дыня содержат природные сахара, поэтому считать их полностью нейтральными для зубов нельзя.

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