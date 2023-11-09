В Залесовском округе обновили систему водоснабжения после жалоб сельчан

В ходе прямой линии губернатора в 2022 году жители пожаловались, что вынуждены пить воду желтого цвета В Залесовском районе завершили модернизацию водопровода после жалоб жителей села Пещерка на грязную воду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии