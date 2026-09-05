Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером назвал тему переговоров непростой

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером назвал непростой ситуацию для обсуждения.
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