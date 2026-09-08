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Тульские новости

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Тульский «Арсенал» проиграл «Текстильщику» и выбыл из борьбы за Кубок России

Тульский «Арсенал» проиграл «Текстильщику» и выбыл из борьбы за Кубок России

«Арсенал» уступил «Текстильщику» со счетом 0:1, единственный гол был забит на 15-й секунде второго тайма.

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