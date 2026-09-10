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Царьград

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Барри Мелроуз умер в США после диагноза болезни Паркинсона

Барри Мелроуз умер в США после диагноза болезни Паркинсона

В США ушел из жизни в возрасте 70 лет бывший защитник НХЛ и тренер Барри Мелроуз. В 2023 году у него была диагностирована болезнь Паркинсона.

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