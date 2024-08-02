Глава ОВА Кипер ответил на критику мэра Одессы о переименовании улиц

РИА Новости/Денис Петров Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале высказался в поддержку переименования улиц города, что ранее раскритиковал мэр Одессы Геннадий Труханов.
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