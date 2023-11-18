Двое россиян найдены мертвыми в долине Парвати на севере Индии

Двое россиян найдены мертвыми у горячего источника в долине Парвати в Индии. На месте происшествия обнаружены две записки с просьбой передать их вещи посольству и наркотическое вещество чарас, а на телах погибших – порезы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии