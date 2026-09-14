Китай предложил ЕС новые возможности торговли и сотрудничества

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в разговоре с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, что развитие Китая открывает возможности для ЕС вместо вызовов, подчеркнув важность прагматичного подхода Франции для укрепления китайско-европейских отношений.
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