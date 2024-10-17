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AP: от Украины требуют чётко обозначить границы для вступления в НАТО

AP: от Украины требуют чётко обозначить границы для вступления в НАТО

Границы Украины после конфликта должны быть демаркированы до того, как она вступит в НАТО.В НАТО сообщили, что границы Украины должны быть чётко определены перед тем, как страна получит возможность вступить в военный блок.

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Комментарии
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Влад Владимиров
В этом  то всегда и состояла вся их, как говорят, гнилая сущность у всех этих хохлов... Быть инициатором какой то с кем в драки, они всегда хотят спрятаться за  чужие спины. СССР они хотят не признавать, а все незаконные его &quot;подарочки&quot; никто отдавать там не готов... Тем более, что еще и развели там геноцид несогласных с глумлением над ними...
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