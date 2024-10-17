AP: от Украины требуют чётко обозначить границы для вступления в НАТО

Влад Владимиров

В этом то всегда и состояла вся их, как говорят, гнилая сущность у всех этих хохлов... Быть инициатором какой то с кем в драки, они всегда хотят спрятаться за чужие спины. СССР они хотят не признавать, а все незаконные его "подарочки" никто отдавать там не готов... Тем более, что еще и развели там геноцид несогласных с глумлением над ними...