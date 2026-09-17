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Царьград

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ЦСКА» отдал Ди Лусиано в аренду сербскому «Чукарички

ЦСКА» отдал Ди Лусиано в аренду сербскому «Чукарички

Аргентинский защитник Рамиро ди Лусиано перешел из московского «ЦСКА» в сербский клуб «Чукарички» на правах годичной аренды с правом выкупа за €500 тысяч.

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