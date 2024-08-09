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Трамп: США потеряли уважение России и Китая и находятся в опасности

Трамп: США потеряли уважение России и Китая и находятся в опасности

Global Look Press/Keystone Press Agency/Annabelle Gordon Соединенные Штаты находятся в опасности, потеряв уважение России и Китая, заявил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

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