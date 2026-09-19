Новая более доступная версия консоли GPD Win 5 всё равно обеспечивает рекордную производительность в играх

Она сохранила топовый iGPU Портативная игровая консоль GPD Win 5 обзавелась более доступной версией, которая должна обеспечивать в играх ту же производительность, что и более дорогая.
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