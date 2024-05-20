Сотрудники медиахолдинга «Губерния» стали лауреатами Премии имени Анатолия Лысенко

В Москве, в телецентре Останкино, состоялось вручение Премии имени Анатолия Лысенко, легендарного медиа-менеджера, создателя программы «Взгляд» и телеканала РТР, первого генерального директора Общественного телевидения России.
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