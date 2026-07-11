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Сходство с Бондарчуком и бизнес на Бали: с кем Паулина Андреева строит отношения после развода

Сходство с Бондарчуком и бизнес на Бали: с кем Паулина Андреева строит отношения после развода

После официального развода с режиссером Федором Бондарчуком в личной жизни 37-летней Паулины Андреевой наметились перемены.

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