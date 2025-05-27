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Русская весна

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Ожесточённые бои у Покровска: «Отважные» массово жгут НАТОвскую технику, пехоту и артиллерию врага (ВИДЕО)

Ожесточённые бои у Покровска: «Отважные» массово жгут НАТОвскую технику, пехоту и артиллерию врага (ВИДЕО)

«Отважные» массово жгут НАТОвскую технику, пехоту и артиллерию врага. Подборка боевой работы бойцов группировки войск «Центр» за 25 мая по уничтожению боевой техники, вооружения, пехоты и позиций ВСУ в ходе активных боевых действий на Покровском направлении.

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