Ожесточённые бои у Покровска: «Отважные» массово жгут НАТОвскую технику, пехоту и артиллерию врага (ВИДЕО)

«Отважные» массово жгут НАТОвскую технику, пехоту и артиллерию врага. Подборка боевой работы бойцов группировки войск «Центр» за 25 мая по уничтожению боевой техники, вооружения, пехоты и позиций ВСУ в ходе активных боевых действий на Покровском направлении.