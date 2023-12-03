Миссия Aditya-L1: инструменты начали сбор данных о космической погоде и солнечном ветре

Индийское космическое агентство ISRO (Indian Space Research Organisation) объявило, что экспериментальная нагрузка Aditya Solar Wind Particle Experiment (ASPEX) на борту индийского спутника Aditya-L1 начала функционировать в нормальном режиме.
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