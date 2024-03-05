В Иванове отложили до 27 марта суд по делу о возврате ИЗТС в госсобственность

Генпрокуратура попросила сделать процесс закрытым, чтобы не разгласить гостайну.Арбитражный суд Ивановской области рассмотрит дело о возврате в собственность государства Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) в закрытом режиме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии