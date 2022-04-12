Происшествия

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Сотрудники полиции в Тульской области провели профилактическое мероприятие с детьми из ЛНР и ДНР

На территории города Тулы и Ефремовского района сотрудники тульской Госавтоинспекции посетили пункты временного размещения граждан, в котором находятся дети, прибывшие из ЛНР и ДНР.

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