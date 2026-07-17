Невролог: предвестники инсульта могут появиться за несколько дней до приступа

Среди наиболее тревожных — внезапная слабость в руке или ноге, онемение половины лица, кратковременные нарушения речи, зрения или координации, а также выраженное головокружение Невролог Александр Ткачев в интервью RT отметил, что организм может сигнализировать о возможном инсульте за несколько дней или недель до его наступления.