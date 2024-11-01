Вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов переходит на работу в правительство

Первый заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов покидает свой пост. «Клемешова Олега Петровича, первого заместителя мэра города Новосибирска, уволить 31 октября 2024 года по инициативе работника», – говорится в распоряжении.
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