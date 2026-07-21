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Обет холостяка из-за разбитого сердца, поздняя любовь и три дочери: личная жизнь звезды «Глухаря» Владислава Котлярского

Обет холостяка из-за разбитого сердца, поздняя любовь и три дочери: личная жизнь звезды «Глухаря» Владислава Котлярского

В преддверии своего 54-летия актёр Владислав Котлярский воспитывает троих детей, хотя в юности он дал себе зарок никогда не жениться.

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