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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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15-летняя фигуристка из академии Плющенко Злата Саприна перешла в сборную Кыргызстана

Фигуристка из академии Евгения Плющенко Злата Саприна перешла в сборную Кыргызстана. 15-летняя спортсменка заявлена на этап Гран-при среди юниоров, который пройдет в китайском Сиане с 20 по 22 августа.

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