Житель Надыма потратил миллионы на несуществующую машину

Житель Надыма потерял почти 3 500 000 рублей, когда пытался купить машину за границей. Это самая крупная сумма ущерба среди похожих случаев на Ямале.
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