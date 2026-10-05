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Житель Надыма потратил миллионы на несуществующую машину

Житель Надыма потратил миллионы на несуществующую машину

Житель Надыма потерял почти 3 500 000 рублей, когда пытался купить машину за границей. Это самая крупная сумма ущерба среди похожих случаев на Ямале.

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