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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Рон Галелла – самый знаменитый папарацци Америки

В книге о фотографе Роне Галелле «Ron Galella: Paparazzo Extraordinaire!» опубликованы его самые известные фотографии знаменитостей, в том числе портреты Марлона Брандо, Мадонны, Жаклин Кеннеди и Фрэнка Синатры.

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