«Тема для спекуляций»: финский эксперт о российских военных планах на Севере

Россия, возможно, сможет восстановить военный потенциал в окрестностях Финляндии через два-три года после окончания конфликта на Украине, считает подполковник финской армии Янне Пуккила из Университета национальной обороны, мнение которого публикует еженедельник Etelä-Suomen Sanomat.