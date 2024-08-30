Политолог Орлов: Перспективы Дурова зависят от его договоренностей с французскими властями

Насколько долгим может оказаться следствие по делу Павла Дурова? Париж или Вашингтон попытается завладеть хотя бы частью ключей от Telegram? И какие риски для России и ее граждан могут возникнуть, если западные спецслужбы получат контроль над мессенджером? На эти и другие вопросы в программе "События.