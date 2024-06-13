В Совфеде предложили разрешить скорой помощи таранить автомобили

Виктор Луговой

Шобы иметь физическую возможность для тарана, надо а) - всем скорым укреплять передок и б) - навешивать на передок кенгурятники. Единственно - вот тут экспертный вопрос... У скорых такая работа, они всё время в экстренном режиме, спешат в движении, вынуждены игнорировать ПДД, - вероятность ДТП возрастает в разы. Вопрос: на деформацию какой машины уйдёт энергия удара при столкновении укреплённой скорой с неукреплённым ТС? Консервная банка супротив танка - немного не смешно...