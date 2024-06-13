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За рулем

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В Совфеде предложили разрешить скорой помощи таранить автомобили

В Совфеде предложили разрешить скорой помощи таранить автомобили

Сенатор Гибатдинов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой не преследовать работников скорой помощи, которые вынуждены оперативно принимать решение и таранить автомобили-помехи в критических ситуациях.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Шобы иметь физическую возможность для тарана, надо а) - всем скорым укреплять передок и б) - навешивать на передок кенгурятники. Единственно - вот тут экспертный вопрос... У скорых такая работа, они всё время в экстренном режиме, спешат в движении, вынуждены игнорировать ПДД, - вероятность ДТП возрастает в разы. Вопрос: на деформацию какой машины уйдёт энергия удара при столкновении укреплённой скорой с неукреплённым ТС? Консервная банка супротив танка - немного не смешно...
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