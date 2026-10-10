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Царьград

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День, когда нечистая сила выходит на охоту. Что можно и нельзя делать 11 октября

День, когда нечистая сила выходит на охоту. Что можно и нельзя делать 11 октября

11 октября 2026 года в народном календаре известно как Харитонов день. Наши предки относились к этой дате с особой осторожностью, считая её временем, когда грань между мирами становится тоньше, а нечистая сила проявляет повышенную активность.

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