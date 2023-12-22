Бывший министр Открытого правительства Абызов осужден на 12 лет колонии

Преображенским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор для Михаила Абызова.Экс-министра по координации работы Открытого правительства России признали виновным в мошенничестве на несколько миллиардов рублей, незаконном предпринимательстве, отмывании денег и организации преступного сообщества.