Бывший министр Открытого правительства Абызов осужден на 12 лет колонии

Преображенским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор для Михаила Абызова.Экс-министра по координации работы Открытого правительства России признали виновным в мошенничестве на несколько миллиардов рублей, незаконном предпринимательстве, отмывании денег и организации преступного сообщества.
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