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Плетистые розы. Сорта и особенности выращивания

Плетистые розы. Сорта и особенности выращивания

Большие кусты роз, которые в просторечье называются плетистыми, на самом деле являются представителями трех больших семейств: настоящие плетистые розы, крупноцветные плетистые розы и клайминги.

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