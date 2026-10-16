В Беларуси на базе детских поликлиник действуют 60 центров, дружественных подросткам, где молодежь просвещают по вопросам репродуктивного здоровья и готовят к осознанному родительству.
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