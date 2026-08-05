«Москва есть Москва»: Собянин рассказал, почему туристы массово едут в столицу

За последние годы количество туристов, посещающих Москву, увеличилось более чем в два раза. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфире программы ИС «Вести».
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