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ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины в Киеве и пригородах

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины в Киеве и пригородах

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Министерстве обороны России.

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