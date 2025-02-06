Валиевой выставили штраф в размере 870 тысяч рублей за неудачную апелляцию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стремится установить контакт с российской фигуристкой Камилой Валиевой и её командой, чтобы потребовать компенсацию после неудачной апелляции спортсменки в Верховный суд Швейцарии.
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