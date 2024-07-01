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Китай

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Саммит ШОС в Астане станет платформой для мира в эпоху глобальной напряженности -- казахстанский эксперт

Астана, 1 июля /Синьхуа/ -- Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, который пройдет 3-4 июля в Астане, привлекает внимание мирового сообщества к актуальным вопросам безопасности, экономики, культуры и гуманитарного взаимодействия, считает главный редактор газеты "Деловой Казахстан" Серик Коржумбаев.

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