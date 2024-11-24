Многодетных матерей наградили в правительстве Приангарья

В Иркутской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, на котором заместитель председателя правительства Валентина Вобликова поздравила членов Ассоциации многодетных семей «Берегиня».
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