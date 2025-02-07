Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина» признал, что Киев желал бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, поскольку в таком случае положение Киева было бы значительно лучше.
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