Подоляк: Украина хотела бы спровоцировать войну между США и РФ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина» признал, что Киев желал бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, поскольку в таком случае положение Киева было бы значительно лучше.