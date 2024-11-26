Можно ли разрешить Ротару продать квартиру в Москве, которую ей подарил Лужков?

Именно такой вопрос сейчас стоит перед российской общественностью и властью, поскольку София Ротару действительно собралась продаватть свою московскую квартиру.
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