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Власти Удмуртии смогут заключать соглашения о стабилизации цен на все товары

Власти Удмуртии смогут заключать соглашения о стабилизации цен на все товары

Ижевск. Удмуртия. Федеральная антимонопольная служба совместно с регионами разработала изменения, согласно которым власти на местах смогут в случае необходимости заключать соглашения о стабилизации цен на любые продовольственные и непродовольственные товары.

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