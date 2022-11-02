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Швентек о том, как изменилась по сравнению с прошлым годом: «Лучше контролирую эмоции, в плане тенниса стало больше навыков»

Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала, что изменилось в ее игре по сравнению с прошлым годом. В первом раунде группового этапа итогового турнира WTA полька обыграла Дарью Касаткину – 6:2, 6:3.

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